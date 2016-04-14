Москва, 14 апреля, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Дно кризиса уже показалось, заявил сегодня, 14 апреля, президент РФ в ходе ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Он напомнил, что в минувшем году реальные доходы населения снизились на 4%, а реальные заработные платы — еще больше.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Однако, напомнил глава государства, есть и позитивные данные — отмечен рост в сельском хозяйства, жилищное строительство достигло максимальных объемов, безработица сохраняется на низком уровне — 5,6%.

Путин также напомнил об индексации материнского капитала до 453 тыс. руб., сохранении резервных фондов, о том, что сальдо торгового баланса в минувшем году достигло 146 млрд руб., а международные резервы России вернулись к уровню 2014 г. — 387 млрд руб.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля проходит «Прямая линия с Владимиром Путиным». Последние три года отмечается резкий рост числа вопросов президенту, которые присылают жители России в процессе подготовки к программе. Так, в 2013 году президент получил 3 млн вопросов, в 2014 году — 2,9 млн, а 2015 год стал рекордным по уровню активности граждан — для линии подготовили 3,2 млн обращений.