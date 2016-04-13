Иваново, 13 апреля, 2016, 21:03 — ИА Регнум. Перечень поручений губернатора Ивановской области сформирован по итогам отчета о деятельности правительства региона на расширенном заседании Ивоблдумы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 13 апреля.

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Всего перечень поручений содержит более 70 пунктов, по всем задачам установлены конкретные сроки исполнения. Направления работы определены самые разные, включая финансово-бюджетную и социальную сферы, экономическое развитие, дорожное строительство, ЖКХ, транспорт, тарифную политику. Соответствующий документ 7 апреля подписан губернатором Ивановской области Павлом Коньковым.

В частности, департаменту финансов поручено обеспечить снижение дефицита областного бюджета до уровня 10% общего годового объема доходов. Комплексу экономического развития предстоит проработать механизм заключения специальных инвестиционных контрактов; обеспечить привлечение средств федерального бюджета на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков; провести необходимую организационную работу по созданию корпорации развития Ивановской области.

Также профильному ведомству предстоит создать реестр земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не используемых по назначению, для возможного изъятия у неэффективных собственников и последующего вовлечения в оборот.

Отдельные поручения касаются стабилизации ситуации на крупнейших промышленных предприятиях области, а также в монопрофильных населенных пунктах.

В вопросах госзакупок региональные органы власти обязаны обеспечить применение методов определения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе метода сопоставления рыночных цен (анализа рынка), с учетом схожих закупок в других регионах страны.

Комплексу развития инфраструктуры поручено сформировать актуализированный реестр аварийного жилья в регионе, снизить предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей, разработать схему обращения с отходами на территории Ивановской области и проработать систему раздельного сбора и сортировки мусора с реализацией пилотного проекта в одном из муниципальных образований.

Кроме того, в Ивановской области будет разработана новая схема движения общественного транспорта. Профильному департаменту поручено проработать вопрос об организации авиарейсов из Иванова в Симферополь и Казань в 2016 году и обеспечить в навигационный период 2016 года речное сообщение по маршруту Плес-Кинешма.

Областной департамент здравоохранения совместно с главами муниципалитетов займется разработкой методики по привлечению медицинских кадров в сельские учреждения здравоохранения. В перечне содержатся поручения по формированию перспективной долгосрочной программы развития туристических услуг, патриотического воспитания молодежи с разработкой соответствующей региональной программы. Также закреплены поручения по направлениям социальной поддержки граждан, культуры, развития образования, строительства новых школ, созданию опорного вуза и другие.

Подобный перечень поручений традиционно готовится по итогам годового отчета о работе правительства. Отдельные поручения губернатора имеют срок исполнения уже в мае текущего года. Контрольное совещание, на котором глава региона оценит степень выполнения поставленных задач по итогам полугодия, пройдет в июле.