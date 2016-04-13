Стамбул, Турция, 13 апреля, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично встретил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Стамбуле под звуки русского марша начала прошлого века «Тоска по Родине». Торжественную встречу, на которой военный оркестр исполнял марш, транслировал сегодня, 13 апреля, один из центральный телеканалов Турции — TPT.

Первая запись марша «Тоска по Родине» датируется 1906 годом. Позже данная музыкальная композиция исполнялась в честь героев Первой мировой войны.

Стоит отметить, что Российская Империя была непримиримым соперником Османской Турции. В Первую мировую войну наши страны находились по разные стороны линии фронта.

Почему этот марш использовался в Турции для официальной встречи саудовского короля, сказать трудно.