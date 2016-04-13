Каир, 13 апреля, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Президент Египта попытался остудить страсти, разгоревшиеся из-за намерения египетского правительства передать Саудовской Аравии контроль над двумя стратегически важными островами в Красное море, передает Al-Arabiya.

Rudolf Gonda Красное море

«Мы не уступили наши права, но мы восстановили права других», — заявил Абдель Фаттах Ас-Сиси в прямом эфире. «Египет не уступит даже песчинки» своей территории, добавил он.

«Во всех данных и документах не сказано ничего, кроме того, что это частное право принадлежит им. Пожалуйста, давайте не будем еще раз говорить об этом деле», — попросил президент. «Существует парламент, который избран вами и который будет обсуждать договор. Он либо ратифицирует, либо отклонит его», — говорит Ас-Сиси.

Решение о передаче управления над островами Эр-Рияду было объявлено во время недавнего визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда в Каир. Тогда саудовский монарх пообещал миллиарды долларов в виде помощи и инвестиций для Египта. Страны также согласовали строительство моста над Красным морем.

В связи с соглашением по островам свыше двух десятков активистов устроили шумный протест в центре Каира. Они требуют, чтобы Египет сохранил контроль над островами.