Москва, 14 апреля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Кадастровой оценкой недвижимости должны заниматься госкомпании, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Сейчас этой кадастровой стоимостью занимаются как раз частные компании. Казалось бы, нужно — наоборот, сделать так, чтобы эту оценку проводили государственные учреждения. Почему? Потому что, к сожалению, эти частные компании не несут ответственности никакой за результаты своей работы по этой самой кадастровой оценке», — отметил президент.

«И получается часто парадоксальная ситуация… когда две рядом расположенные квартиры оценивались совершенно иначе, они на порядок отличаются. Это не то что несправедливо, это неумно, поэтому здесь нужно все привести в соответствие со здравым смыслом», — уверен Путин.

При этом, говорит президент, граждане должны иметь возможность обращаться за защитой своих прав не только через судебную систему, что считается долгим по времени, но и во внесудебном, административном порядке.

«Все льготы, которые есть у граждан в связи с оплатой жилья, они сохраняются вне зависимости — это оценка БТИ или кадастровая, рыночная либо кадастровая», — заверил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, присылать вопросы президенту можно вплоть до окончания «прямой линии». Самые популярные темы будут озвучены ведущими. Отметим, что в 2015 году президенту приготовили 3,2 млн вопросов, что стало абсолютным рекордом за 13 лет существования программы. В 2016 году прямая линия проходит в четырнадцатый раз.