Москва, 14 апреля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. «Я не думаю, что на полках только дорогие импортные лекарства», — заявил Владимир Путин на вопрос москвича о нехватке недорогих отечественных препаратов. Хотя, по словам президента, «некоторые хотят, чтобы они там были», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«А есть и отечественного производства», — подчеркнул президент. Он отметил, что уже несколько лет осуществляется программа развития отечественной фармацевтики, на которую выделено 16 млрд рублей.

«Правительство постоянно этому уделяет внимание. — Сокращение есть, где-то на 2,5%. Но это сокращение по наименованиям, а не по химической формуле», — также подчеркнул он.

По словам президента, вопрос цен на лекарственные препараты регулируется государством. «В сегодняшних условиях правительство пошло на сдерживание роста цен на лекарства, — заявил президент. — Если в целом цены выросли на 8,8%, то дешевые выросли на 16%. Но в чем дело? Дело в том, что производители утверждают, что этого им не достаточно. И это сдерживание приводит к тому, что, по мнению производителя им становится не выгодно». Проблема в том, что многие компоненты для лекарств поступают из-за рубежа, в основном из Китая.

«В этой связи у правительства есть два пути решения вопроса: либо субсидировать эту отрасль, либо отпустить эту цену», — отметил Путин В течение 1,5−2 месяцев данную проблему решат, подчеркнул он.

Напомним, первый прямой эфир с президентом РФ состоялся 24 декабря 2001 года. Жители России задали Владимиру Путину 400 тысяч вопросов. За 2 часа 20 минут он успел ответить на 47 из них. Ежегодно время эфира увеличивалось, так же, как увеличивалось и число заданных президенту вопросов. Самая большая по длительности «Прямая линия» состоялась в 2011 году — 4 часа 33 минуты. В общей сложности Путину было задано 90 вопросов. Социологи отмечают возрастающий интерес граждан России к «Прямой линии» и общению с президентом Российской Федерации.