Грозный, 14 апреля, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Президент РФ не снимает себя ответственности за то, что отдельные руководители регионов высказывают свое отношение к оппонентам не всегда корректно. В ответ на вопрос журналиста Сергея Доренко о том, «где в конкуренции за горизонты будущего можно драться без правил, а где правила», Владимир Путин ответил, что знает, о ком спрашивает Доренко. Этот региональный лидер — Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Это руководитель Чеченской Республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу с оружием в руках. Его отец пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с Россией. Это очень трудная внутренняя трансформация. Я знаю, что с этими же убеждениями работает Рамзан Кадыров. Это люди, которые готовы рисковать всем, в том числе своей жизнью», — отметил президент. При этом он напомнил, что «на Кавказе — люди горячие».

Подчеркнув, что политический уровень тех, кто занимается государственной работой в этом регионе, очень высок, глава государства сказал: «Мы же все люди из своего прошлого. Но надеюсь, что и руководители Чечни, и другие руководители будут осознавать уровень и степень ответственности, и к ним придет понимание, что действовать или формулировать отношение к своим оппонентами крайними способами — не значит способствовать стабильности нашей стране. Это значит наносить ущерб этой стабильности. Если это понимание придет, тогда и не будет таких высказываний. Наверное, в этом есть и мои упущения».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров не раз выступал с критикой в адрес представителей внесистемной оппозиции. При этом он называл деятелей оппозиции «врагами народа» и «предателями». «Этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность», — заявил лидер Чечни на встрече с журналистами 13 января 2016 года. Для них, как считает Кадыров, ничего не свято, а их действия в текущей сложной экономической ситуации продиктованы лишь жаждой наживы.

По поводу одного из оппозиционеров — лидера партии «Парнас» Михаила Касьянова на странице Кадырова в соцсети появилось видео, на котором оппозиционер движется в прицеле оптической винтовки. Заголовок под картинкой гласит: «Касьянов приехал в Страсбург за деньгами для российской оппозиции».

Напомним, сегодня, 14 апреля, Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы граждан России. Нынешняя «Прямая линия» проходит уже в 14-й раз. Согласно статистике, в ходе подготовки к первому общению с президентом РФ в режиме «Прямой линии», которая состоялась в 2001 году, граждане России задали Владимиру Путину всего 400 тысяч вопросов.

Ежегодно количество вопросов увеличивалось в разы. В 2015 году число обращений к президенту достигло рекордной цифры — 3,25 млн вопросов. Как сказал сам Владимир Путин в ходе прошлогоднего прямого эфира, такая форма общения с жителями России — это самый мощный социологический опрос. Он дает «возможность посмотреть реально, чем же люди озабочены». «Когда смотришь и слушаешь людей, тогда это все по-другому воспринимается — это первое. Второе, это дает возможность донести до людей позицию руководства страны и мою собственную по некоторым ключевым проблемам, дать оценку того, что происходит…», — сказал президент.