Москва, 13 апреля, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Партия «Патриоты России» предложила дополнить закон, запрещающий взыскание разного рода налогов, пеней, штрафов за счет средств на специальных избирательных счетах. Партия считает необходимым исключить помехи при открытии избирательных счетов в случае небольших нарушений по уплате налогов с партийных счетов, передает ТАСС слова зампредседателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. 1539

«Нам бы хотелось, чтобы была рассмотрена другая ситуация, с которой столкнулись на прошлых выборах, когда из-за небольших налоговых прегрешений в размере 200−300 рублей по партийным счетам, по счетам региональных партийных организаций возникла заминка с открытием избирательного счета», — сказала она.

По словам Надежды Корнеевой, из-за такой «заминки» в 2015 году партия в одном из регионов не смогла выйти на выборы. «Долго была задержка с открытием счета, мы не успели подписи собрать», — пояснила она.

«Этот закон (запрещающий взыскание налогов, пеней, штрафов с избирательных счетов) мы всячески поддерживаем, но считаем, что надо эту тему небольших налоговых нарушений, если они не превышают определенной суммы, тоже продумать, чтобы это не мешало открывать избирательные счета», — заявила Надежда Корнеева.

Предлагаемые изменения направлены на исключение из-под действия указанных норм «специальных избирательных счетов, специальных счетов фондов референдума, поскольку указанные счета не являются собственно счетами организаций или физических лиц, т.к. их составляют пожертвования и перечисления иных лиц, при этом указанные счета имеют строго целевое назначение».

Как ранее сообщалоИА REGNUM, 13 апреля Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, запрещающий взыскание налога, сбора, пеней, штрафов за счет средств на специальных избирательных счетах и специальных счетах фондов референдума. Изменениями в Налоговый кодекс устанавливается иммунитет для специальных избирательных счетов, а также счетов, которые открываются при проведении референдума в РФ от действий по взысканию налогов и сборов.