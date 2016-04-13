Мосгорсуд: обыск у пресс-секретаря Ходорковского был в рамках закона
Москва, 13 апреля, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным проведение обыска у пресс-секретаря Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен по так называемому основному делу ЮКОСа. Заседание суда прошло сегодня, 13 апреля.
Таким образом Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты Писпанен.
Заседание проходило в закрытом режиме, так как по ходатайству прокурора, изъятые у Писпанен вещи представляют тайну следствия.
Адвокат Писпанен Сергей Бадамшин рассказал журналистам, что в ходе обыска у его подзащитной были изъяты различные фотографии, письма, ноутбуки и другая электроника. Кроме того, был изъят известный портрет Ходорковского, где он изображен со спины, с его автографом.
Бадамшин подчеркнул, что в настоящее время, Писпанен никакого статуса по основному делу ЮКОСа не имеет.