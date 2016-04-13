Москва, 13 апреля, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным проведение обыска у пресс-секретаря Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен по так называемому основному делу ЮКОСа. Заседание суда прошло сегодня, 13 апреля.

thierry ehrmann Михаил Ходорковский (рисунок)

Таким образом Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты Писпанен.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как по ходатайству прокурора, изъятые у Писпанен вещи представляют тайну следствия.

Адвокат Писпанен Сергей Бадамшин рассказал журналистам, что в ходе обыска у его подзащитной были изъяты различные фотографии, письма, ноутбуки и другая электроника. Кроме того, был изъят известный портрет Ходорковского, где он изображен со спины, с его автографом.

Бадамшин подчеркнул, что в настоящее время, Писпанен никакого статуса по основному делу ЮКОСа не имеет.