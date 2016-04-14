Путин: К вопросу о сборах на капремонт «нужно подходить взвешенно»
Москва, 14 апреля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Капремонт — крайне чувствительная сфера для жителей России, и к сбору оплаты надо подходить обдуманно, заявил президент Владимир Путин в ответ на обращение жительницы Подмосковья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Это очень чувствительная сфера, знаю, что многих людей это злит. Конституционный суд подтвердил правильность этого решения. Но нужно исходить из реальной потребности отрасли. У нас 2,4 млрд площади жилья, 1 млрд из них нуждается в ремонте немедленно, а ремонтируется в год порядка 50 млн», — напомним Путин.
Тем не менее, по его словам, к вопросу сборов «нужно подходить аккуратно, взвешенно».
Напомним, «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным проходит ежегодно, начиная с 2001 года. Нынешний прямой эфир является 14-ым. Стоит отметить, что в последние годы граждане России задают Владимиру Путину все больше вопросов. Рекордным по их числу стал прошлый год — президенту РФ задали 3,25 млн вопросов. Трансляция «Прямой линии» длилась 3 часа 57 минут. За это время Владимир Путин ответил более чем на 50 вопросов, заданных в ходе прямых включений из разных точек страны, по телефону, а также поступивших на сайт «Прямой линии».