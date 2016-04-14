Москва, 14 апреля, 2016, 13:36 — ИА Регнум. Капремонт — крайне чувствительная сфера для жителей России, и к сбору оплаты надо подходить обдуманно, заявил президент Владимир Путин в ответ на обращение жительницы Подмосковья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Это очень чувствительная сфера, знаю, что многих людей это злит. Конституционный суд подтвердил правильность этого решения. Но нужно исходить из реальной потребности отрасли. У нас 2,4 млрд площади жилья, 1 млрд из них нуждается в ремонте немедленно, а ремонтируется в год порядка 50 млн», — напомним Путин.

Тем не менее, по его словам, к вопросу сборов «нужно подходить аккуратно, взвешенно».

Напомним, «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным проходит ежегодно, начиная с 2001 года. Нынешний прямой эфир является 14-ым. Стоит отметить, что в последние годы граждане России задают Владимиру Путину все больше вопросов. Рекордным по их числу стал прошлый год — президенту РФ задали 3,25 млн вопросов. Трансляция «Прямой линии» длилась 3 часа 57 минут. За это время Владимир Путин ответил более чем на 50 вопросов, заданных в ходе прямых включений из разных точек страны, по телефону, а также поступивших на сайт «Прямой линии».