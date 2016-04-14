Москва, 14 апреля, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В России необходимо отменить утилизационный сбор. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Челябинец Дмитрий Дудкин сообщил главе государства о том, что на предприятии «Уралавтоприцеп», на котором он работает, часто задерживают зарплату или выплачивают её не в полной мере. При этом Дмитрий — отец четверых детей.

Владимир Путин отметил, что автомобильная отрасль — одна из пострадавших от кризиса. Предприятия стараются не увольнять сотрудников, но и не выплачивать зарплату тоже не дело.

«Эта отрасль является наиболее пострадавшей в результате кризиса», — заявил Владимир Путин. Он добавил, что на поддержку автопрома выделено порядка 40 миллиардов рублей. Для поддержки отрасли созданы другие инструменты, такие как утилизационный сбор. Президент пообещал посмотреть более внимательно на проблемы отрасли, для решения её проблем.

«Не выплачивать зарплату — это не дело» — заявил Владимир Путин.

Глава государства пообещал поговорить с Минпромторгом России, чтобы на это предприятие обратили внимание. Проблема может быть в том, что некоторое время назад мы ввели утилизационный сбор, который удорожает конечную продукцию. Но, учитывая инструменты поддержки, это не должно мешать, а должно помочь конкурировать с иностранными производителями. Думаю, что для прицепов этот сбор надо отменить, это должно привести к улучшению состояния предприятия, считает президент.

Напомним, сегодня, 14 апреля, президент РФ Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы граждан России. В ходе подготовки к «Прямой линии» главе государства были заданы около трех миллионов вопросов. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в 2016 году больше всего вопросов от жителей России поступило по проблемам ЖКХ, лидирует также блок вопросов по ситуации с качеством дорог и социально-экономическому обеспечению.