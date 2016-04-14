Москва, 14 апреля, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Возобновление авиасообщения России с Египтом и Турцией зависит не от РФ — причины ограничений разные, а результат один. Об этом 14 апреля в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«В Египте власти борются с радикальными исламистами», — напомнил Путин. Он подчеркнул, что ездить в Египет тем не менее опасно. Способы досмотра пассажиров, бортового питания, самолетов и их технического обслуживания должны быть найдены совместно с египетскими властями. «Это сделает прилет и отлет граждан РФ безопасным. Пока такого алгоритма не найдено», — сказал Путин.

Что касается Турции, то здесь картина похожая, но руководство Турции не столько борется, сколько сотрудничает с радикалами. «На юге Турции идет фактически гражданская война», — подчеркнул президент РФ. Отдых в Турции опасен, заключил Путин.

Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в России в четырнадцатый раз. В 2015 году президенту задали свыше 3,2 млн вопросов, а ответы на самые актуальные из них заняли чуть менее 4 часов. Согласно голосованию на официальном портале, главными темами 2016 года пользователи считают вопросы ЖКХ, защиты прав и свобод граждан и политики государства.