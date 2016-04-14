Москва, 14 апреля, 2016, 15:39 — ИА Регнум. «Действующий президент США — порядочный человек», — заявил президент РФ Владимир Путин в ответ на вопрос о недавнем заявлении главы США Барака Обамы о том, что его главной ошибкой стала операция в Ливии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Во-первых это лишний раз подтверждает, что действующий президент США — порядочный человек», — заявил Путин.

«Барак, будучи еще сенатором, критиковал действия тогдашней администрации за действия в Ираке, но, будучи сам президентом, допустил те же ошибки в Ливии», — тем не менее подчеркнул Путин.

По словам президента, заявления, подобные откровению Обамы, может «сделать только порядочный человек», однако «плохо, что эта череда ошибок продолжается».

В тоже время Владимир Путин отметил, что с США все-таки удается выстроить «работу в позитивном ключе».

«Идет интенсивная работа по поиску решения для сирийского урегулирования», — резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в четырнадцатый раз. Задать вопрос президенту можно было позвонив по общему телефонному номеру, через специальную интернет-форму, записав видеообращение, с помощью SMS и MMS или через социальные сети. Центры обработки сообщений будут работать вплоть до окончания прямой линии.