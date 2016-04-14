Москва, 14 апреля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. С просьбой навести порядок во взаимоотношениях мелких сельхозпроизводителей с ветеринарными службами обратился в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным фермер Александр Саяпин из Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«У меня было 40 коров, полученных по программе развития семейных ферм, теперь — около 500. Развиваемся и не нуждаемся больше в грантах. Но на полки сетевых магазинов мы попадаем рядом с мошенниками. В законе уже прописано, что производители должны писать про наличие пальмового масла. Они этого не делают.

А вместо борьбы с этими мошенниками ветеринары придумали нам электронную ветсертификацию, которая вступит в действие с 2018 года. На каждую партию — отдельный сертификат. То есть на две тонны своей продукции, которую я вожу каждый день, я буду выписывать полторы тысячи сертификатов. Это безумие полное, это надо как-то остановить».

«Благими намерениями вымощена дорога в ад, как у нас говорят. Ветеринарные службы наверняка объясняют свое рвение защитой интересов потребителя, но мы понимаем, к чему это может привести на деле. Если там избыточное регулирование, избыточный контроль — мы обязательно посмотрим на работу ветеринарных служб. Общая тенденция — разбюрократить работу средних и малых предприятий, в том числе и в сельском хозяйстве. Нельзя оставить это без контроля — нужна качественная продукция, но все должно соответствовать здравому смыслу» — согласился президент.

Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин проводит прямое общение с гражданами России уже в 14-й раз. Вопросы президенту можно было задать в течение недели до «Прямой линии» через специализированный сайт, по телефону, по каналу приема СМС-сообщений. Ежегодно глава государства откровенно отвечает на самые важные для жителей вопросы. Общение проходит в прямом эфире и, как правило, длится в течение нескольких часов.