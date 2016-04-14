Москва, 14 апреля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. «Важно, не кто как голосует, а кто как считает», заявил президент Владимир Путин в ответ на вопрос жителя Москвы о целесообразности голосования, «если всё равно всё будет в пользу «Единой России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам Путина, никто не сомневается в эффективности работы избирательных комиссий. А претензии к «Единой России» закономерны, так как «партия, которая много лет находится у власти, всегда несёт на себе груз ответственности за всё».

Тем не менее он отметил, что люди вправе ждать эффективного решения вопросов, и в данном случае он видит «Единую Россию» как стабилизирующую систему, что, тем не менее, далеко не является гарантией победы её на грядущих выборах.

«Посмотрите на западные страны? Там все всем довольны? Проблем полно везде. У нас их может быть больше, они острее. Мы должны ещё поработать, и в этом смысле роль «Единой России» важна, — подчеркнул президент. — Но это не значит, что у «Единой России какие-то преференции».

Путин напомнил о результатах недавних голосований в регионах, где далеко не всегда выбирают представителей указанной партии.

«В Екатеринбурге, Новосибирске, Петрозаводске представители разных партий победили на выборах», — заявил он, и добавил что желающие проголосовать за «Единую Россию» или любую иную партию должны ответственно подходить к процессу голосования.

Напомним, на «Прямую линию с президентом» в текущем году поступило свыше 1,7 млн вопросов. В основном людей волнует социальная сфера — рост цен, пенсии, проблемы ЖКХ, обеспечение жильем, проблемы коррупции. Рекорд по количеству поступивших к прямой линии вопросов — более 3,2 млн — был поставлен в 2015 году. Тогда глава государства общался с народом почти четыре часа.