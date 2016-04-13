Симферополь, 13 апреля, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил представителей киевского суда приехать на полуостров, чтобы исполнить вынесенное сегодня, 13 апреля, решение об аресте Аксенова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Франсиско де Гойя. Сумасшедший дом. 1812-1814

«Если суд Киева решил меня задержать и арестовать, то пусть попробуют исполнить своё решение. В чём проблема? Адрес знают — вперёд к исполнению. Осталось только приехать. Как раз сижу и жду их, когда приедут. У них страна летит в тартарары, а они живут в параллельной реальности. По-моему, это очередное проявление политического, правового и географического кретинизма. Другого объяснения у меня нет. Маразм крепчает», — заключил глава республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 апреля, Печерский суд Киева дал санкцию на заочный арест главы Крыма Сергея Аксенова — ему вменили передачу в собственность РФ имущества Международного детского центра «Артек».

При этом в сентябре 2015 года, так называемая прокуратура Автономной Республики Крым уже вызвала на допрос Сергея Аксёнова по делу «о присвоении должностными лицами Совета министров имущества Международного детского центра «Артек» и его передаче Российской Федерации».

Добавим, что глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, комментируя решение киевского суда, сказал: «Все это можно охарактеризовать двумя словами — маразм крепчал. Иной оценки подобному решению трудно подобрать».