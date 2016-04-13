Ереван, 13 апреля, 2016, 20:12 — ИА Регнум.

Участники акции протеста против продажи Россией вооружения Азербайджану забросали копейками и яйцами здание посольства России в Армении. В руках протестующих — плакаты с надписями «Нет продажи вооружения Азербайджану!», «Руки прочь от Армении!», а также фотографии военнослужащих, погибших на линии соприкосновения.

Photolure Акция протеста у посольства России в Армении

Как передает корреспондент ИА REGNUM, протестующие также подвергли резкой критике слова вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина, который на днях заявил, что «война требует хладнокровия, а не соплей каких-то размазанных, значит, пропагандистских».

Акция стартовала в центре Ереване, с площади Свободы. У посольства России было опубликовано заявление с требованиями «исполнения своих обязанностей де-юре политического союзника Армении», в дальнейших своих решениях уважать национальные интересы и безопасность Армении, а также незамедлительно прекратить продажу оружия Азербайджану.

Ранее протестующие остановились у здания МИД Армении, где заявили, что данная структура полностью исчерпала себя и поэтому не должна вмешиваться во внешнюю политику Армении.

Перед зданием правительства Армении участники акции протеста выразили недовольство действиями премьер-министра Овика Абрамяна, который 13 апреля участвует во встрече глав правительств Евразийского экономического союза в Москве. Протестующие предложили Абрамяну перенести следующее заседание армянского правительства в Москву.

Ранее комментируя поставки оружия Россией Азербайджану вице-премьер, председатель военно-промышленной комиссии России Дмитрий Рогозин заявил, что для России Армения — это союзник по ОДКБ, а Азербайджан — не союзник, но стратегический партнер в регионе, «с которым у нас много общего по экономике, огромная азербайджанская диаспора в России. И они платят за российское оружие. Ведь, стреляет-то не оружие — люди стреляют, да? Но потом я еще раз хочу сказать, там демагогия началась страшная совершенно, какой-то прям словесный понос после этой поездки (поездка Рогозина в Баку — ИА REGNUM)», — заявил Рогозин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

При этом он добавил, что война «требует хладнокровия, а не соплей каких-то размазанных там, значит, пропагандистских». По его словам, если Россия свернет военно-техническое сотрудничество с какой-то страной, то «там окажутся американцы и НАТО». «Вы что думаете, остальные перестанут поставлять вооружения? Вопрос в другом. Когда мы поставляем вооружения, мы точно знаем, что есть определенный баланс. И этот баланс как раз является сдерживающим фактором от перерастания войны в серьезный», — резюмировал вице-премьер.

Ранее в интервью программе «Вести Недели» премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что если представить, что Россия отказалась от поставок оружия Армении и Азербайджану — это место не будет пустым. «Будут покупать оружие в других странах, степень его смертоносности от этого не уменьшится. Но в то же время это может даже в известной степени нарушить баланс, который существует, в связи с тем, что мы понимаем, каковы запросы наших партнёров, и все представляют себе, каков расклад сил в регионе. Поэтому я не уверен, что приход на этот рынок поставщиков оружия из других стран облегчит ситуацию. Я думаю, что, скорее всего, эта ситуация станет более сложной», — сказал Медведев.