Москва, 14 апреля, 2016, 13:27 — ИА Регнум. «Что касается стабильности в вопросах ЖКХ, в СССР была другая жизнь», — заявил Владимир Путин отвечаю на вопрос жительницы Подмосковья о росте тарифов на ЖКХ и «нестабильном» увеличения сборов. По словам президента, советская «стабильность» в данном в этом вопросе зиждилась на том, что сфера ЖКХ «систематически и страшным образом недофинансировалась», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин отметил, что в СССР деньги вместо сферы ЖКХ «вкладывались не всегда эффективно в оборонную промышленность, что привело к мыло и сахару по талонам».

Что же сейчас происходит? — отметил президент. «Прежде чем принимать какие-либо решения в этой сфере, нужно подумать о доходах человеках и отрасли, это должносно быть сбалансированно», — подчеркнул он.

Так, рост тарифов в прошлом году составил на 8,5%. «С июля этого года он может подняться на 4%. При этом регионы могут сами принимать решения, повышать вплоть до 10%. Но только по согласованию с местными парламентами, и только в том случае, если это вызвано реальной необходимостью», — заявил он.

Путин подчеркнул, что в России 24 тыс. муниципалитетов, 600 из которых приняли решение о выходе за 4%.

Очень важным является прозрачность этих решений, заявил он: «Чтобы тариф был прозрачным, правительство в ближайшее время должно завершить работу по структуре тарифа, чтобы каждый гражданин мог понять за что он платит».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля проходит четырнадцатая «Прямая линия с Владимиром Путиным». В 2016 году первое место в рейтинге обращений, присланных интернет-пользователями к линии с президентом, стали вопросы по теме жилья и коммунально-бытового обслуживания. Самые популярные вопросы, после предварительной обработки, отбирали путем открытого голосования на официальном портале программы.