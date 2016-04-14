Москва, 14 апреля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В России действительно остро стоит проблема переработки твердых бытовых отходов (ТБО), заявил президент Владимир Путин в ответ на вопрос экологических активистов о проблеме переработки вторичного сырья. По словам экологов, в России не создана полноценная система по обращению с ТБО, нет раздельного сбора мусора, а 2017 год — это год экологии, когда надо «засучить рукава» и прибраться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Это проблема в нашей стране. У нас примерно 5,4−5,6 млрд тонн отходов в год. Только половина их них утилизируется, а половина закапывается. Причем вторая половина — процесс неконтролируемый», — отметил президент.

По словам Путина, надо совершенствовать нормативную базу, контроль со стороны общественности, региональных властей. «Это фронтовая работа», — заявил он.

«Закон принят в конце 2014 года, но эти заводы будут эффективно работать, если будет осуществляться экологический сбор, а начало сбора отнесено на 2017 год, чтобы не нагружать производителя», — пояснил Путин, почему временно отложен вопрос переработки ТБО.

Путин отметил, что здесь существует три варианта решения вопроса: либо те, кто производят мусор, могут сами строить заводы; либо предприятия, которые сами не могут построить завод, могут объединиться и нанять оператора; и третий, когда это экономически нецелесообразно, поэтому правительство должно само построить заводы. В последнем случае речь идет о переработке сложного технологического мусора, например батареек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешняя прямая линия проводится в четырнадцатый раз. Название программы менялось, но суть из года в год остаётся прежней: общение с жителями России. В 2015-м прямая линия длилась 3 часа 57 минут, президент ответил на 69 вопросов граждан, а затем на пять вопросов журналистов. В ходе общения с народом глава государства отметил необходимость борьбы с безработицей, а среди позитивных результатов 2014 года назвал такие, как рост продолжительности жизни, заработных плат, повышение рождаемости и индексации пенсий.