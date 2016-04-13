Страсбург, Франция, 13 апреля, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Мартин Шульц предостерегает от недооценки потенциала антиевропейски настроенных движений в странах-членах ЕС, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки

«С некоторых пор мы в Европе движемся вниз. Доверие многих людей в институты в целом, как на национальном, так и европейском уровне, теряется», — говорит Шульц в интервью FAZ. По его мнению, ЕС может «взорваться изнутри». «Когда британцы покинут ЕС, это приведет к новым требованиям провести референдум о выходе», — комментирует он готовящееся в Британии июньское голосование о сохранении статуса члена Евросоюза.

Глава ЕП не исключает, что правые и левые партии будут приходить к власти и в других странах ЕС. Хотя популисты находятся в меньшинстве, правящие партии рассчитывают на то, что все для них закончится положительно, критикует Шульц. Референдум в Нидерландах, где большинство населения отвергло Договор об ассоциации ЕС с Украиной, показал, что отсидеться не удастся, пояснил он.

По мнению Шульца, в потере доверия населения виноваты руководители государств.

«Едва ли кто-то из глав правительств реально борется за сердца людей», — отметил он.

Председатель парламента в Страсбурге также пожаловался не неэффективность европейских институтов, которые, как он считает, нуждаются в реформе. Принцип единогласного решения в Евросовете приводит к тому, что один «кризисный саммит» сменяется другим.