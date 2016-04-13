Севастополь, 13 апреля, 2016, 20:04 — ИА Регнум. В Севастополе, на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) впервые пройдет чемпионат ВМФ РФ по военному пятиборью и по стрельбе из штатного или табельного оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 13 апреля начальник отдела информационного обеспечения флота Вячеслав Трухачев.

Иван Айвазовский. Смотр Черноморского флота в 1849 году

В соревнованиях, которые начнутся 19 апреля, представлены ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» имени Н.Г. Кузнецова, Тихоокеанское высшее военно — морского училища имени С.О. Макарова, объединенный учебный центр ВМФ, а также части центрального подчинения ВМФ из Северодвинска и Ейска.

В программу военного пятиборья входят преодоление 600-метровой полосы препятствий, стрельба из автомата Калашникова и пистолета Макарова, плавание, метание гранат на точность и дальность, а также кросс.