Тирасполь, 13 апреля, 2016, 20:02 — ИА Регнум. В столице Приднестровья Тирасполе состоялся митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и румынских оккупантов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в мероприятиях на столичном Мемориале воинской славы приняли участие представители всех ветвей власти, ветераны, жители города.

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«72 года назад были освобождены Дубоссары, Григориополь, Тирасполь — левобережные города Молдавской ССР», — заявил в своем выступлении на митинге президент Евгений Шевчук. Он пожелал, чтобы «больше никогда ужасы войны не опаляли приднестровские земли».

«12 апреля для жителей Тирасполя — одна из самых знаменательных дат, — отметил в своем обращении премьер-министр ПМР Павел Прокудин. — В этот день каждый уважающий родную историю тираспольчанин приходит на Мемориал Славы — ведь именно 12 апреля наш любимый город сбросил наконец фашистское иго. 970-дневная оккупация ушла в историю. И даже не ушла — позорно сбежала под героическим натиском советских воинов».

По словам премьера, «приднестровцы никогда не смирялись с нацистской властью». «Людей разных национальностей объединяла вера в торжество справедливости, свободы и человеческого достоинства. Тысячи тираспольчан сопротивлялись ненавистному врагу, саботируя его мероприятия, вступая в партизанские отряды и сражаясь в подпольных группах, а позже поднимая из руин разрушенный город. Жизни более чем 4000 горожан забрали захватчики в трагические дни оккупации. Их могло быть в разы больше, если бы не герои-освободители. Мы всегда будем с глубокой признательностью хранить их память в своих сердцах и то же завещаем последующим поколениям», — отметил он.

Прокудин подчеркнул, что «война никогда не станет далеким прошлым». «Она остается в памяти не только поколения победителей, но и их благодарных потомков. Ее уроки поучительны для всего человечества. С тех пор, как отгремели последние залпы над Берлином, мы не раз становились свидетелями того, что на разных континентах, включая и Европу, вспыхивали «горячие точки», гибли люди и текли реки крови. Не стали исключением и наши ближайшие соседи. И сегодня память о Великой Отечественной войне, о подвиге советских солдат необходима нам, чтобы, вдохновляясь величием былого, уверенно отвечать на непростые вызовы смутного времени и идти в завтрашний день», — добавил премьер.

Тирасполь был оккупирован немецко-румынскими захватчиками 10 августа 1941 года. Оккупация длилась 974 дня. За этот период погибло около четырех тысяч тираспольчан.