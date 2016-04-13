Воронеж, 13 апреля, 2016, 20:01 — ИА Регнум. Работу ликеро-водочного завода, действовавшего подпольно в Новоусманском районе Воронежской области, пресекли сотрудники УФСБ России по региону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 13 апреля.

Фото пресс-службы УФСБ по Воронежской области

Масштабное производство крепкой спиртосодержащей продукции под несуществующей торговой маркой «Sirius» было размещено в складских помещениях. Фальсификат изготавливался в широком ассортименте за счет использования разнообразных ароматизированных добавок, а продавался в соседних регионах.

Согласно предварительным оценкам, ежемесячный доход злоумышленников от подобной «предпринимательской» деятельности составлял более 3 млн рублей.

На самом «предприятии» сотрудники УФСБ задержали пять человек, которые подозреваются в участии в преступной группе. Изъята изъята линия по изготовлению фальсифицированного алкоголя, 17 тысяч бутылок готовой продукции и пять тонн спиртосодержащей жидкости.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников преступной деятельности за «производство, хранение или сбыт немаркированных товаров». Нарушителям закона грозит лишение свободы сроком до шести лет.

С начала апреля это уже второе подпольное производство алкоголя, выявленное в регионе — на прошлой неделе полиция накрыла ЛВЗ на окраине Воронежа. Производился там алкоголь под известными марками — «Hennessy», «Армина», «Jack Daniels», «Finlandia», «Dewar's», «Jameson», «Bacardí», «Хортица», «Пять озер», «Талка».

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Между тем, согласно данным, озвученным 11 апреля на еженедельном совещании в мэрии, из 300 торговых точек, проверенных на предмет соблюдения законодательства о реализации алкогольной продукции факты незаконного оборота алкоголя выявлены в более чем 100, то есть в трети проверенных.