Киев, 13 апреля, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Новая правящая коалиция на Украине утвердила состав нового кабинета министров. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил в своем Twitter пресс-секретарь спикера Верховной рады Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошок

«Еще одним голосованием коалиция абсолютным большинством поддержала согласованный состав нового правительства», — написал Столярчук.

Напомним, ранее стало известно, что новая правящая коалиция утвердила кандидатуру Гройсмана в должности премьер-министра Украины.

Теперь представление о выдвижении Гройсмана в премьеры направляется президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, накануне депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем заявил, что Гройсман отказался становится премьер-министром, так как не выполнены его условия. Теперь, видимо, условия выполнены, либо Гройсман пошел на уступки.

Кроме того, стало известно, что коалиция поддержала кандидатуру вице-спикера Рады Андрей Парубия в спикеры парламента.