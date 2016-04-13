Донецк, 13 апреля, 2016, 19:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Донетчине в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один солдат ДНР, двое мирных граждан получили ранения. Об этом сегодня, 13 апреля, на брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Один военнослужащий армии ДНР погиб», — сказал Басурин.

По его словам, за последние сутки подразделения ВСУ 320 раз обстреляли позиции ДНР, совершив 31 нарушение режима тишины.

«Всего противник выпустил 255 мин из минометов калибра 82 и 120 мм, а также 29 артиллерийских снарядов калибра 122 мм. Также противник применял БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия», — рассказал Басурин.

Он уточнил, что наиболее интенсивным обстрелам с применением тяжелого вооружения подверглись позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Макеевка, Спартак, Ясиноватая, Докучаевск, Жабичево, Коминтерново, Саханка, Донецк (Петровский район и район аэропорта).

Басурин опроверг информацию о том, что ВС ДНР обстреляли общеобразовательную школу в г.Авдеевка.

«Так, 12 апреля украинские СМИ опубликовали информацию о якобы произведенном обстреле школы в Авдеевке из тяжелого вооружения со стороны позиций ВС ДНР. Украинские силовики, как мы заявляли ранее, имеют в своем составе шесть буксируемых гаубичных установок Д-30, дислоцируемых в районе населенного пункта Красногоровка. В ходе ведения обстрела с позиций ВСУ по территории ДНР через Авдеевку в результате ошибок (но не исключено, что специально) украинских артиллеристов снаряды не долетели до территории ДНР и упали на школу в указанном населенном пункте. И чтобы скрыть данный факт, военно-политическое руководство прибегло к использованию своих лживых СМИ, которые не в первый раз оправдывают украинских военных преступников. Это очередная провокация со стороны Украины, которая хочет обвинить нас в нарушении международных соглашений, а также получить обоснование для развязывания кровопролитной войны», — считает Басурин.

Он также проинформировал, что разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение сил и средств ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«В районе населенных пунктов: Петровское, 12 км до линии соприкосновения, обнаружено 6 гаубичных артиллерийских установок калибра 122 мм. В населенном пункте Новокалиново, 17 км до линии соприкосновения, три буксируемых артиллерийских установок калибра 122 мм. В Красногоровке, 10 км до линии соприкосновения, обнаружено три буксируемых артиллерийских установки калибра 122 мм, а в Авдеевке, 5 км до линии соприкосновения, выявлено три миномета калибра 82 мм. В Степановке, 15 км до линии соприкосновения, отмечено прибытие 30 человек личного состава ДУК «Правый сектор», — подытожил Басурин.