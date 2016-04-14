Москва, 14 апреля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Возвращение российских туристов на курорты Египта и Турции будет зависеть от способности местных властей обеспечить безопасность отдыхающих. Об этом заявил в ходе «прямой линии» с гражданами страны президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Это не от нас зависело. Причины ограничений разные — результат один. В Египте действующие власти борются с радикалами, но пока далеко не всегда удается. На Синае идут столкновения почти каждый день. Мы не имеем права не сказать людям, что ездить опасно. Выход из этой ситуации — вместе с египетскими властями найти такой способ досмотра багажа, пассажиров, доставки питания на авиарейсы, чтобы гарантировать безопасность наших граждан. Пока такого алгоритма не найдено, хотя наши спецслужбы работают в тесном контакте с египетскими.

Турция — похожая картина. Но сегодняшнее руководство Турции, на наш взгляд, не столько борется с радикалами, как сотрудничает с ним. Внутренние проблемы этой страны тоже заставляют задуматься о безопасности наших граждан. Там же на юге фактически идет гражданская война. И теракты чуть ли не каждую неделю. Где гарантия, что не пострадают наши туристы?

Я, кстати, уверен, что руководство Турции будет стремиться к тому, чтобы обеспечить безопасность туристов, потому что это большая статья доходов в бюджет — почти 5 миллионов отдыхающих из России было в прошлом году. Но смогут ли они это сделать — это большой вопрос.

Много других стран в мире. И они предпринимают попытки снизить цены, повысить привлекательность для наших граждан. Надо работать над этим».

Напомним, сегодня, 14 апреля, проходит ставшая уже традиционной «прямая линия» президента РФ Владимира Путина с гражданами России. Это 14-я встреча в подобном формате. Первый разговор в прямом эфире со страной прошёл в 2001 году и продлился 2 часа 20 минут. Всего поступило более 400 тыс. вопросов. В прошлом году количество желающих получить ответ от главы государства на волнующие их вопросы превысило 3,25 млн — это в восемь раз больше, чем в первом разговоре с президентом.