Рязань, 13 апреля, 2016, 19:48 — ИА Регнум. В Рязанской области в настоящее время выявлено 67 фактов нарушений законодательства об объектах культурного наследия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, об этом рассказал начальник областной госинспекции по охране культурного наследия Олег Василькин 13 апреля на брифинге, посвященном вопросам регулирования строительства на территории достопримечательного места «Есенинская Русь».

ru.wikipedia.org Музей Сергея Есенина

Отвечая на вопросы журналистов, начальник государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области Олег Василькин отметил, что в селе Константиново и других населенных пунктах, находящихся на территории достопримечательного места «Есенинская Русь», действует ряд ограничений при проведении строительных работ. «Существуют три зоны: охранная, где разрешается строительство в целях воссоздания исторического облика зданий, зона охраняемого природного ландшафта, где стройки категорически запрещены и зона регулируемой застройки, где строительство разрешено, но имеются ограничения…», — пояснил Василькин. По его словам, все желающие провести реконструкцию здания или построить новое должны получить согласование в инспекции по охране культурного наследия Рязанской области. Каждый представленный проект рассматривается советом, куда входят архитекторы, есениноведы, ученые, представители общественных организаций.

Проекты, содержащие правила застройки, разрабатывались предприятием «Спецпроектреставрация», подведомственное Минкультуры РФ. В настоящее время ведется активная работа по информированию граждан о требованиях при строительстве. Ее проводят государственная инспекция по охране культурного наследия Рязанской области и органы местного самоуправления. Они же осуществляют и контроль за соблюдением условий строительства.

Всего в регионе на рассмотрении находятся 67 нарушений. В большинстве случаев они не носят серьезного характера и устраняются домовладельцами добровольно, иначе с исками в суд обращаются администрации районов. При этом строительство в населенных пунктах, входящих в состав достопримечательности, там, где это разрешено, ведется, так как люди должны жить в нормальных условиях, а территории — развиваться. «Если в населенном пункте или на каком-то участке этой огромной территории что-либо строится, то это не означает автоматически, что эти стройки незаконны. Есть определенные ограничения и запреты для каждой отдельной территории, для каждой точки существует свой регламент», — сказал Олег Василькин.

Говоря в целом о проекте достопримечательного места «Есенинская Русь», который в 2015 году внесен в федеральный реестр, Олег Василькин отметил, что качество и оперативность его разработки высоко оценено министерством культуры РФ, а также научным и экспертным сообществом. «Этот проект был рекомендован в качестве образца для других регионов страны», — подчеркнул он.