Москва, 14 апреля, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин высоко ценит вклад экс-главы Минфина Алексея Кудрина, в Центре стратегических исследований он будет заниматься разработкой стратегии развития на период после 2018 года. «Я очень высоко ценю его вклад в прежнее развитие нашей экономики, и он является безусловно одним из очень крепких и полезных экспертов», — отметил президент входе «прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Он отказывался работать в административных органах, теперь я вижу, что у него позиции изменились несколько, ситуация непростая. Он готов внести свой вклад в решение задач, перед которыми стоит страна», — говорит он.

Читайте также: «Кудрин и Медведев — близнецы-братья, и Кудрин Россию не спасет»«Мы договорились, что более активно он будет работать в экспертном совете при президенте, может быть, будет одним из заместителей этого экспертного совета. И на площадке одной из эффективно работающих структур, в том числе созданных ранее, может быть и этого Центра стратегических исследований, будет заниматься вопросами, связанными со стратегией развития на ближайшее время — после 2018 года и на более отдаленную перспективу», — сообщил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году «Прямая линия с Владимиром Путиным», согласно опросу ВЦИОМ, привлекла внимание более половины жителей России. Общение президента РФ с народом, длившееся 3 часа 57 минут, в целом получило позитивные отклики. Большинство респондентов ответы главы российского государства на задаваемые вопросы удовлетворили. Треть тех, кто наблюдал за прямой линией лично или узнал об основных вопросах, сочли интересным и содержательным все выступление. Самыми запоминающимися, по мнению граждан России, стали темы российско-украинских отношений, пенсионного обеспечения, помощи пострадавшим от пожаров.