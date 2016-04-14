Грозный, 14 апреля, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 14 апреля прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о «врагах народа», отвечая на вопрос телеведущего и журналиста Сергея Доренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По словам главы государства, наверное, в этом есть и его упущения. Путин отметил, что не снимает ответственности с себя за некорректные высказывания отдельных руководителей регионов по отношению в своим оппонентам.

Подчеркнув, что политический уровень тех, кто занимается государственной работой в этом регионе, очень высок, глава государства сказал: «Мы же все люди из своего прошлого». Путин выразил надежду, что и руководители Чечни, и главы других регионов будут «осознавать уровень и степень ответственности» и понимание того, что крайние формулировки и действия по отношению к оппонентам не способствуют сохранению стабильности в стране.

Напомним, что в 2015 году прямая линия с Владимиром Путинным длилась 3 часа 57 минут. Программу просмотрело более 8 миллионов человек. Стоит отметить, что в 2016 году прямая линия с Владимиром Путиным 14-я по счету.

Традиция соблюдается с 2001 года. Добавим, в 2008—2011 годы, когда Путин занимал пост премьер-министра РФ, передача называлась «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение». Однако сам формат общения остался неизменным, Путин по-прежнему отвечает на самые актуальные вопросы жителей России.