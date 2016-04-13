Женева, Швейцария, 13 апреля, 2016, 19:35 — ИА Регнум. В Женеве стартовал последний раунд мирных переговоров по Сирии, передает Associated Press. Спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура принял делегацию главной оппозиционной группы.

Флаг ООН

Представители Высшего комитета по переговорам (ВКП) прибыли в здание ООН в Швейцарии, чтобы принять участие в третьем круге переговоров по сближению позиций, организованных де Мистурой.

Посланник ООН надеется на прогресс в политическом переходе в Сирии. В течение нескольких дней в Женеве ожидаются и члены правительства президента САР Башара Асада, которые пока заняты проведением парламентских выборов.

Переговоры де Мистуры предполагают проведение отдельных встреч с представителями Дамаска и оппозиционного ВКП с целью поиска компромиссов с двух сторон.