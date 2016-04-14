Москва, 14 апреля, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Многое в исполнении Минских соглашений по урегулированию в Донбассе в настоящий момент «зависло», — заявил президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Самое первое — на Юго-востоке Украины должны быть решены вопросы политического характера», — заявил глава России.

По словам Путина, это значит, что люди должны быть в безопасности и иметь цивилизованные права, однако по вине Киева этого не происходит.

«Конституционные изменения на Украине должны были принять до конца 2015 года. В первом чтении проголосовано, во втором — нет… Мы же не можем внести изменения. Закон об особом статусе Донбасса — не введен. Закон об амнистии — не подписан президентом. Не мы же должны это делать», — прокомментировал Путин.

Он отдельно отметил, что другого пути урегулирования, кроме исполнения Минских соглашений, не существует.

«И чего талдычить-то каждый раз, что мы должны что-то исполнить? Все, что должны были, мы исполнили», — подчеркнул президент РФ.

Напомним, что с 2001 года было организовано 14 прямых линий с Владимиром Путиным, в ходе которых он отвечал на актуальные вопросы жителей России. В 2015 году разговор длился около 4 часов. Президент ответил на 74 вопроса. В целом поступило 3,2 млн вопросов. Наиболее популярными стали темы жилья и жилищно-бытового обслуживания, защиты прав и свободы человека, внутренней политики. В 2016 году расширилось число возможностей задать вопрос главе государства: по телефону, отправить видео-вопрос, по почте, через интернет, по ICQ по SMS (СМС) и MMS, на сайте и через через приложение «Москва-Путину».