Москва, 14 апреля, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Кризис 2008 года был гораздо более серьезным, сейчас надо добиться устойчивого роста, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Тогда наш кризис был гораздо более жестким», — заявил президент, отвечая на вопрос предпринимателя Сергея Демина. Путин напомнил, что падение ВВП в этот кризис составило 3,7, а в 2008 г. — 10,7. «И тревога была очень серьезная, но сейчас, слава богу, такого нет, надо добиться устойчивого роста», — отметил президент.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нынешняя прямая линия уже четырнадцатая по счету. Владимир Путин общается с народом с 2001 года. В 2015 году на неё поступило 3,2 миллиона вопросов — абсолютный рекорд за всё время её проведения. В прямом эфире президент ответил на 69 вопросов. Прямая линия длилась 3 часа 57 минут.