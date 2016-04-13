Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Российская Федерация и Китайская Народная Республика внесли в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции против применения террористами в Сирийской Арабской республики химического оружия. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил постоянный представитель Российской Федерации при Всемирной организации Виталий Чуркин, сообщает телеканал RT.

Международный символ биологической опасности

Чуркин сообщил, что на рассмотрение Совета Безопасности ООН внесен проект российско-китайской резолюции «по затягиванию гаек в отношении террористов, готовящихся применить химическое оружие в Сирии».

Напомним, боевики «Исламского государства» несколько раз использовали химическое оружие в ходе боев в Сирии и Ираке.