Астана, 13 апреля, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Казахстана провело пресс-конференцию, на которой были раскрыты подробности спецоперации по ликвидации крупного международного канала поставки афганского героина. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника департамента по борьбе с наркобизнесом МВД Султана Кусетова, международная преступная группировка, занимающаяся наркоторговлей, попала в поле зрения правоохранительных служб примерно полгода назад.

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«Оперативный анализ показал, что она отличалась высокой степенью законспирированности, распределением конкретных ролей за каждым его участником, и их разделением на отдельные группы не знавших друг друга и действующих автономно. Это снижало риск утечки информации среди преступников. При ведении переговоров и общении ими применялись только условные выражения и термины. Для доставки героина, а также перемещения группировки они периодически использовали своих проверенных таксистов и проводников поездов. При получении денежных средств переводов от поставки наркотиков, из соображения конспирации, преступниками привлекались лица без определенного места жительства. С целью маскировки замыслов и исключения обнаружения мест хранения наркотиков кратковременно арендовывались съемные квартиры в различных городах Киргизии и Казахстана», — рассказал Кусетов на пресс-конференции.

По его словам, как только у полицейских появилась первая информация о деятельности группировки, была создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, Комитета финансового мониторинга Министерства финансов. Кроме того, были привлечены правоохранительные органы Киргизии.

«Мы отработали вопросы проведения всех мероприятии на территории Киргизии, чтобы выйти на канал поставок наркотиков из Афганистана через Таджикистан и Киргизию в Казахстан. На след наркоторговцев удалось выйти в результате слежки за мелкими сбытчиками героина, которые продавали его весом от 10 грамм до 1 килограмма», — сообщил Кусетов.

По его словам, постепенно удалось выйти на среднее звено всей цепи наркоторговцев, но их не стали задерживать, а установили за ними слежку, чтобы выяснить личности тех, кто занимался продажей героина в крупных размерах — от 1 до 10−20 кг.

«Нам удалось выйти на организатора международного канала поставки афганского героина в Казахстан и другие страны. Им оказался гражданин Киргизии, житель города Ош, который является зятем известного в криминальных кругах наркобарона по прозвищу Первая ласточка. Это прозвище он получил потому, что именно он первый наладил поставку героина из Афганистана в Киргизию. Как видите, этот преступный семейный бизнес у них передается из поколения в поколение. 7 апреля были задержаны 15 членов этой группировки. Только при задержании у преступников изъято более 3 килограммов героина на сумму свыше 100 миллионов тенге (21,2 млн руб.). Итогом операции стала ликвидация международного канала поставки афганского героина в Кустанайскую область. Кстати, у ОПГ была попытка также распространения наркотиков и в Северо-Казахстанскую область. Но он ликвидирован», — рассказал Кусетов.

По его словам, за два года работы в Казахстане, члены группировки продали наркотиков на сумму порядка 558 миллионов тенге (118 млн руб.). Начальник департамента по борьбе с наркобизнесом также добавил, что в ходе следствия были установлены еще 16 членов данной группировки.

«Мы не исключаем, что такие организаторы устойчивых наркоканалов с транснациональными связями имеются в каждом регионе Казахстана. С учетом наработанного опыта будем проводить мероприятия в каждой области, чтобы пресекать именно такие устойчивые каналы транснациональных организованных групп. Хотел бы также отметить, что связи ОПГ с полицией не установлены. Но будем работать в этом направлении», — добавил Кусетов.

Что касается зятя Первой ласточки, то, согласно казахстанским законам, ему грозит до 25 лет лишения свободы. К слову, все граждане Киргизии, задержанные в ходе спецоперации, будут отбывать наказание в Казахстане.

Напомним, 7 апреля подразделения департамента по борьбе с наркобизнесом МВД и управления по борьбе с наркотиками Кустанайской области провели масштабную операцию по задержанию членов преступной группировки в четырех городах Казахстана: в Кустанае, Рудном, Лисаковске и в Караганде. Всего было задержано 15 человек, среди которых граждане Казахстана, Киргизии и России. Данная ОПГ в течение двух лет снабжала наркотиками северные регионы Казахстана. Организатором назван 36-летний житель города Оша, который приходится зятем наркобарону, известному в криминальных кругах под прозвищем Первая ласточка. Именно Первая ласточка, по информации полицейских, организовал поставки крупных партий героина из Киргизии.