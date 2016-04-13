Вашингтон, 13 апреля, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Запасы сырой нефти частных американских компаний, исключая Стратегический нефтяной резерв США, возросли на 6.6 миллионов баррелей до 536 млн, пишет Oil and Gas Journal. The Wall Street Journal до выпуска доклада Международного энергетического агентства США предсказывал, что поставки сырой нефти должны возрасти на 1,8 млн баррелей в течение одной недели.

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Американский институт нефти (American Petroleum Institute) оценивает расширение поставок на 6.2 млн барр. В своем краткосрочном отчете от 12 апреля МЭА отмечал, что добыча нефти в марте по сравнению с февралем упала на 90 000 баррелей в день. Агентство уменьшило прогноз на 2016−2017 годы.

МЭА оценило ежедневную добычу американской нефти в 9 млн барр в марте 2016 г., в апреле она вырастет до 9,7 млн баррелей в день.