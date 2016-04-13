Анкара, 13 апреля, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе своего визита в Стамбул в преддверии 13-го Исламского Саммита, который состоится 14−15 апреля, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

ИА REGNUM

Назарбаев вновь выразил Эрдогану соболезнования в связи с террористическим актом, который произошел 13 марта в Анкаре. Тогда в результате взрыва заминированного автомобиля в деловом центре турецкой столицы Кызылай в сквере Гювен-парк погибли 28 человек, более 60 получили ранения.

Затем лидеры двух стран обсудили вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной сфере. Сообщается, что Нурсултан Назарбаев призвал ведущие турецкие компании и холдинги принять активное участие в реализации государственных программ индустриально-инновационного развития Казахстана. Он также отметил, что вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию открывает большие перспективы перед страной для наращивания объемов товарооборота, в том числе с Турцией.

Эрдоган также подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

По итогам переговоров президенты приняли совместную декларацию по исламскому примирению, в которой призвали государства — члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) к выработке новой парадигмы отношений в исламском мире путем демонстрации доброй воли и конструктивного подхода в вопросах межгосударственных отношений и урегулирования конфликтов и споров.

В частности, в ней говорится, что подписанты, «осознавая острую необходимость совместных усилий для противостояния глобальным вызовам и угрозам, экономическим проблемам, противоречиям между конфессиями и цивилизациями и беспрецедентному росту угрозы терроризма, организованной преступности, миграции и бедности, будучи убеждены в том, что строгое соблюдение государством обязательства не вмешиваться в дела любого другого государства является весьма важным условием для обеспечения того, чтобы нации жили в условиях мира, считая в равной степени весьма важным для всех государств решать свои международные споры мирными средствами в соответствии с уставом ООН и не подвергать опасности международный мир, безопасность и справедливость…» договорились о соблюдении основных принципов ООН и ОИС о незыблемости национальных границ государств, об уважении территориальной целостности, суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств и о решении споров и конфликтов в межгосударственных отношениях путем мирных переговоров.

Кроме того, лидеры двух стран призвали «государства-члены ОИС запустить процесс ревизии проблем в межгосударственных отношениях в исламском мире, поддержать Исламское примирение и рассматривать его в качестве новой политической платформы для исламской уммы в ближайшие годы, отвести ОИС ведущую роль в продвижении процесса Исламского примирения, а также внести вклад в практическую имплементацию инициативы Исламского примирения путем осуществления конкретных шагов по деэскалации напряженности в межгосударственных отношениях и решении накопившихся проблем через создание различных механизмов консультаций, используя потенциал дипломатических миссий, межпарламентских диалогов, неправительственных организаций и выработку мер доверия».

После переговоров с Эрдоганом президент Казахстана провел встречу с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Иядом Мадани.

Как отмечается в сообщении пресс-службы президента Казахстана, Нурсултан Назарбаев обратил внимание собеседника на необходимость нового этапа развития ОИС — от простого обсуждения проблем к принятию конкретных решений. Казахский лидер также рассказал, что в ходе недавнего визита в Иран он призвал к улучшению отношений этой страны с Саудовской Аравией.

«Подобное разделение негативно влияет на общее единство. Ислам и прогресс всегда идут вместе, поэтому необходимо совместно работать над развитием науки и техники в мусульманских странах. Еще одна проблема — отождествление терроризма с исламом. Нам следует искоренять подобное восприятие и принять обращение «Ислам против терроризма», повысив тем самым уровень уммы», — отметил президент Казахстана.

Назарбаев и Мадани оценили также возможность участия государств-членов ОИС в искоренении исламофобии и противостоянии проявлениям терроризма по всему миру, а также обсудили предстоящий 13-й Исламский Саммит для сохранения единства мусульманских государств, поиска ответов на нынешние вызовы в мире.

«Казахстан присоединяется ко всем решениям, запланированным к принятию в рамках саммита. Совместно с президентом Турции мы сделали специальное обращение, в котором призываем исламский мир к единству», — подчеркнул Назарбаев.

В свою очередь Мадани подчеркнул, что участие Назарбаева в саммите повышает его значимость.

«Ваши инициативы очень важны для сближения исламского мира, создают возможности для дальнейшего движения. Нам необходимо работать над их последующей реализацией», — отметил генеральный секретарь.