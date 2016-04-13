Москва, 13 апреля, 2016, 19:15 — ИА Регнум. Минувшей осенью глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что взятые в лизинг самолеты «Трансаэро» могут перейти во флот других российских авиакомпаний. По данным «Коммерсанта», на тот момент у «Трансаэро» в финансовом лизинге находились 64 воздушных судна от «ВЭБ-Лизинга», «ВТБ-Лизинга» и «Сбербанк Лизинга». «По парку «Трансаэро» есть уже намерения, около 30−35 воздушных судов авиакомпании «Трансаэро» намерен эксплуатировать «Аэрофлот». Некоторые другие авиакомпании, я не буду их называть конкретно, тоже готовы взять самолеты «Трансаэро», — отметил Нерадько. Он сообщил, что «Аэрофлот» заинтересован в воздушных судах, возраст которых не превышает 4−5 лет. В авиакомпании заявили о готовности взять в операционный лизинг самолеты «Трансаэро» — их планировалось передать создающейся дочерней авиакомпании «Россия». В январе гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что группа готова принять на работу 6 тысяч сотрудников «Трансаэро» и взять под этот персонал у отечественных лизингодателей «ВТБ-Лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ-Лизинг» 34 самолета, которые ранее эксплуатировал покинувший рынок перевозчик.

Alex Beltyukov Boeing 747-444 авиакомпании «Трансаэро»

Между тем в конце марта «Ведомости» сообщили, что группа «Аэрофлот» не может получить 24 дальнемагистральных самолета компании-банкрота из-за того, что лизинговые компании не в состоянии оперативно привести суда в порядок. Особенно неясной ситуация была с 20 судами от «ВТБ-Лизинга» и «ВЭБ-Лизинга», отмечала газета. Они предоставляли «Трансаэро» самолеты в финансовый лизинг и не отслеживали их состояние — у них в штате для этого было всего по одному сотруднику. Сама же «Трансаэро» переставляла двигатели и другие агрегаты с самолета на самолет, чтобы сэкономить на техническом обслуживании. Выяснилось, что по многим агрегатам нет документации и неизвестно, откуда они взялись и кто их раньше проверял. 11 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил: группа «Аэрофлот» возьмет для «России» только 25 из ранее заявленных 34 машин. Инженерно-технические специалисты провели детальную проверку технического состояния этих самолетов и пришли к выводу, что 9 воздушных судов непригодны к эксплуатации. Выяснилось, что «Трансаэро» действительно снимала запчасти с одних самолетов и ставила на другие: в первую очередь, речь шла о замене двигателя.

Как отмечает Lenta.ru, учитывая, что у «Трансаэро» было 104 машины, получается, что уже сейчас, обследовав лишь 34 лучших лайнера, «Аэрофлот» выявил полетную непригодность почти 10 процентов от всего авиапарка компании-банкрота. «Непонятно — как вообще в бытность «Трансаэро» эти лайнеры допускали к полетам? Как на них перевозили пассажиров?» — сообщил «Ленте.ру» источник в авиационной отрасли. Так что часть невостребованных пассажирских лайнеров вернулась своим лизингодателям — иностранным компаниям. На помощь же российским лизинговым компаниям пришло государство, заставившее взять «Аэрофлот» очевидно ненужные ему самолеты. Тем самым их спасли банкротства.

«ВТБ-Лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ-Лизинг» — лидеры российского рынка лизинга, дочерние структуры крупнейших госбанков и — крупнейшие кредиторы «Трансаэро», и списание долга грозило им серьезными финансовыми проблемами. Как отмечает Lenta.ru, «Аэрофлоту», у которого на сегодняшний день один из самых молодых авиапарков в мире, эти самолеты вообще были не нужны. Согласившись взять себе лайнеры, группа «Аэрофлот» просто спасала отечественных лизингодателей: очевидно, что они не смогли бы пристроить данные воздушные суда ни в России, ни за рубежом. А без них и сотрудники «Трансаэро» не были бы трудоустроены.

Решения, какие самолеты «Трансаэро» забрать в свой парк, «Аэрофлот» принимает исходя из условий лизинга и взаимоотношений с лизингодателями, заявил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «При выборе самолетов для своего флота «Аэрофлоту» приходится учитывать и интересы крупнейших государственных лизинговых компаний. Вполне вероятно, что авиакомпании настоятельно рекомендовали поддержать российских собственников самолетов, то есть лизингодателей», — отметил он. «Главные заинтересованные лица в том, чтобы пристроить самолеты из авиапарка «Трансаэро», — это российские лизингодатели, — объяснял «Газете.Ru» независимый авиационный эксперт, сотрудник Высшей школы экономики Андрей Крамаренко. — Суда «Трансаэро» не интересны и не были интересны никому, кроме «Трансаэро», поэтому они кандидаты на хранение или распил на запчасти».

«Пока престарелые самолеты носили на своих бортах цвета «Трансаэро», пассажиры спокойно летали на них, не придавая особого значения отваливающимся панелям и то и дело вспыхивающим двигателям, — пишет издание. — Но вот парадокс — стоило «России» и «Аэрофлоту» заинтересоваться их судьбой, как на страницы соцсетей хлынула волна критики состояния лайнеров. Причем, как можно предположить, из уст все тех же «профессиональных пассажиров» обанкротившегося перевозчика. Внезапно стали вызывать раздражение и возраст, и техническое состояние самолетов, которые пока еще даже не включены в реестры новых операторов. Создается впечатление, что критически настроенные граждане прозрели внезапно, будто по отданной кем-то невидимым команде».

«Группа «Аэрофлот» уже не первый год славится своим трепетным отношением к вопросам безопасности и дотошным соблюдением всех необходимых технических регламентов, — резюмирует Lenta.ru. — Так что способные ненароком развалиться в небе самолеты в ее парке не окажутся в любом случае. Доказательством профессионализма наземных служб и экспертного коллектива «Аэрофлота» как раз и служит поразительно высокий процент выбраковки самолетов, о котором шла речь в начале статьи. Если техники не остановились перед тем, чтобы категорически отвергнуть почти четверть из предложенных им бортов, значит, их мнению можно доверять».