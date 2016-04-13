Абу-Даби, 13 апреля, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России следует обратить внимание на опыт государственного строительства в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где существуют министерство будущего и министерство счастья. Об этом Матвиенко заявила журналистам сегодня, 13 апреля, по итогам встречи с вице-президентом ОАЭ, премьер-министром, который также является правителем Дубая Мохаммедом бен Рашидом Аль-Мактумом.

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«Они создали министерство счастья. Это, наверное, единственная страна, где есть такое министерство. Мне кажется, такое министерство было бы очень полезно и для России», — сказала спикер Совета Федерации.

Матвиенко рассказала, что Аль-Мактум пояснил, что в данном случае имеется в виду под «счастьем».

«Смысл в том, что надо сделать каждого человека счастливым, строить счастливые школы, предоставлять такие услуги населению, чтобы каждый человек был счастлив», — отметила Матвиенко.

Министерство счастья в ОАЭ является неким надведомственным органом, который при принятии любых решений рассматривает их с точки зрения того, сделает ли это людей счастливыми. «Он сказал, что каждый счастливый человек может также потом сделать счастливым несчастливого, что счастливый человек не будет стремиться стать террористом», — отметила Матвиенко.

Также премьер-министр ОАЭ рассказал Матвиенко о существовании в его стране министерства будущего. Под будущим тут имеется в виду будущее после нефти. «Когда будет вычерпан последний баррель нефти, как будут развиваться Арабские Эмираты. По-моему, нам тоже был бы небезынтересно создать такое министерство будущего», — сказала Матвиенко.