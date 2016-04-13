Рязань, 13 апреля, 2016, 19:04 — ИА Регнум. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев 13 апреля проинспектировал участки автотрасс в областном центре, где ведутся ремонтные работы — на Северной окружной дороге, проезде Шабулина и автодорогах на улицах Октябрьской, Молодцова, Интернациональной, Бирюзова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, глава региона заявил, что недостатков в ремонте дорог в Рязани много — это и недочеты в графике работы и распределении имеющихся сил и средств, и неэффективная деятельность по привлечению подрядных организаций.

Знак «Дорожные работы»

«С одной стороны, это ненастойчивость городской власти, с другой — безалаберность министра транспорта и автомобильных дорог области. И я буду с этим разбираться», — сказал Олег Ковалев. Кроме того, губернатор высказал претензии крупным подрядным дорожно-строительным организациям, в частности ОАО «Рязаньавтодор», за то, что они не участвуют в ремонте дорог областного центра.

По словам губернатора, к ремонту автодорог необходимо подходить комплексно, обновлять не только дорожное полотно, но и тротуары, чистить обочины от скопившихся за зиму грязи и песка, мыть ограждения, приводить в порядок бордюры, разметку.

Ковалев также отметил, что в 2016 году в муниципальные образования региона будут направлены субсидии из областного бюджета в размере 443 млн 721,3 тыс. рублей. В том числе, на ремонт 25 проблемных участков автотрасс в областном центре будет выделено 343 млн рублей. Контроль за проведением дорожных работ губернатор передал от министерства транспорта и автомобильных дорог региона в ведение министерства региональной безопасности области.

«Со своей стороны, мы предприняли необходимые меры, чтобы ремонт и реконструкция дорог в регионе велись на хорошем качественном уровне. Однако я вижу и много примеров откровенной халтуры, особенно в части контроля за качеством ремонта и реконструкции дорог. Мне надоели безответственность и отсутствие должного контроля за этой работой настолько, что я готов к серьезным решениям, вплоть до кадровых», — заявил Ковалев.