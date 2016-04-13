Санкт-Петербург, 14 апреля, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ сегодня, 14 апреля, рассмотрит вопрос о законности системы «Платон», в рамках которой осуществляются сборы с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам, сообщает ИА REGNUM. Оспорить конституционность «Платона» пытается группа депутатов Государственной думы из фракции КПРФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Нет — «Платону»

С 15 ноября 2015 года за проезд по федеральным трассам грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн взимается специальная плата, призванная частично возместить наносимый ими ущерб. Владельцы грузовиков обязаны зарегистрировать их в системе «Платон», установить специальное бортовое устройство или оформить маршрутную карту перед выходом в рейс. Несоблюдение этих правил влечет крупные штрафы. Собранные средства передаются в доход бюджета через оператора «РТ-Инвест Транспортные Системы».

Заявители требуют признать спорные нормы не соответствующими статьям 55, 57, 72, 74, 75 и 76 Конституции. Они полагают, что плата не отвечает требованиям справедливости, соразмерности и экономической обоснованности. Авторы жалобы убеждены, что по своей сути плата за проезд является налогом и должна была устанавливаться федеральным законом, а не постановлением правительства РФ.

Аналогичную претензию заявители предъявляют и к введению административной ответственности за неуплату, так как данная мера, по их мнению, в нарушение Конституции основана не на законе, а на акте исполнительной власти. Кроме того, депутаты указывают, что подобные санкции создают препятствия для свободного перемещения товаров по территории страны.

Отметим, после введения системы «Платон» в ноябре прошлого года в стране прошли акции протеста дальнобойщиков. Правительство РФ снизило размер платы на 59% и установило тариф в размере 1,53 рубля за 1 км пути. Размер штрафа за движение по федеральным дорогам без внесения платы составляет 5 тыс. рублей. Повторное административное правонарушение влечет наложение штрафа в размере 10 тыс. рублей. Но часть водителей фур не устроили эти уступки, и они требуют полной отмены «Платона».

Попытки отмены этой системы предприняли и представители оппозиционных структур. Так, 4 апреля Московский арбитражный суд в полном объеме отказал в исковых требованиях Алексею Навальному и Ивану Жданову, которые пытались оспорить законность концессионного соглашения на создание системы «Платон» между Росавтодором и «РТ-Инвест Транспортные Системы».

В Росавтодоре пояснили, что выиграть судебное разбирательство позволили правовые основания, в том числе тот факт, что условия взимания платы утверждены федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Таким образом, закон, а не концессионное соглашение, устанавливает плату с большегрузов, и применение требований закона должно и будет осуществляться вне зависимости от наличия конкретного концессионного соглашения.