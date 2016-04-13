Калуга, 13 апреля, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Презентация Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс» состоялась сегодня, 13 апреля, в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Министерстве природных ресурсов и экологии здесь состоялось совещание по вопросам реализации на территории области экологического проекта «Экобокс».

Фото пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Руководитель проекта Александр Гусев рассказал представителям профильных ведомств и муниципалитетов о перспективах сотрудничества с Калужской областью по решению проблем селективного сбора мусора. Данный проект реализуется с 2011 года на территории 12 субъектов РФ.

По информации организаторов, «экобокс» — единственный в России сертифицированный эко-контейнер, предназначенный для безопасного сбора и временного хранения опасных отходов. Каждые две недели специалисты осуществляют выемку опасных отходов и на специально оборудованных машинах транспортируют собранные ртутьсодержащие лампы, батарейки и градусники на завод по демеркуризации и утилизации опасных бытовых отходов, расположенный в Московской области. Неопасные части предметов получают вторую жизнь.

На встрече подчеркивалось, что основная задача проекта — формирование экологической культуры населения. Совместно с Советом по сохранению природного наследия нации при Совете Федерации проект «Экобокс» внедряет специализированные программы школьного и дошкольного образования.

Министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина подтвердила, что начало реализации проекта на территории региона положено в 2015 году. В частности, данные контейнеры используются в Культурно-образовательном центре «Этномир». Говоря о перспективах расширения зарекомендовавшего себя сотрудничества, калужский министр отметила, что решение экологических проблем невозможно без организации просветительской деятельности по формированию правильного и ответственного отношения к вопросам раздельного сбора опасных отходов для всех возрастных групп. «Использование передового отечественного опыта начало пути по решению данного вопроса», — подытожила глава профильного ведомства.

Напомним, в России ежегодно из строя выходят примерно 140 миллионов энергосберегающих ламп и только 20% из них утилизируются должным образом. Одна выброшенная батарейка способна серьезно загрязнить до 20 квадратных метров почвы.