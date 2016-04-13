Дамаск, 13 апреля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Ссылаясь на высокую явку, правительство Сирии продлило парламентские выборы на пять часов, передает Daily Mail. Урны для биллютеней будут оставаться открытыми до поздней ночи.

ИА REGNUM Сирия

Голосование проходит только на подконтрольной Дамаску территории. Сирийские власти считают проходящие раз в пять лет выборы конституционными и независимыми от мирных переговоров в Женеве.

Члены поддерживаемой Саудовской Аравией оппозиции денонсировали голосование и призвали к его бойкоту.

На выборах участвуют около 3500 одобренных правительством кандидатов.