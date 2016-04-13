Вильнюс, 13 апреля, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Европарламент рассмотрит вопрос неприкосновенности экс-президента Литвы Роландаса Паксаса, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 апреля, в пресс-службе ЕП.

thefamouspeople.com Роландас Паксас

14 апреля в Страсбурге на пленарной сессии ЕП заместитель председателя Давид Мария Сассоли расскажет о полученной просьбе учреждений власти Литвы лишить неприкосновенности Роландаса Паксаса, принадлежащего фракции «Европы свободы и прямой демократии».

Процедуры, связанные с иммунитетом члена ЕП, утверждены в 9 статье правил порядка работы ЕП.

Паксаса в Литве обвиняют в так называемой «торговли влиянием», когда он якобы за денежное вознаграждения оказывал давление на надзорные органы с целью получения разрешения на строительство торгового центра. Паксас обвинения отвергает и обвиняет прокуратуру в преследовании по политическим мотивам накануне парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года. Паксас в 2004 году был путём импичмента смещен с поста президента Литвы.