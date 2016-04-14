Москва, 14 апреля, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Владимир Путин считает, что нужно обратить внимание на чрезмерные нагрузки на школьников. Об этом он заявил в ходе «Прямой линии» с гражданами России.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Почему у взрослых два выходных в неделю, а у детей ни одного: в субботу учимся, а в воскресенье делаем уроки. Где справедливость?», — пожаловался президенту школьник из Великого Новгорода.

«Вы лучше, чем мы, и поэтому вы можете нести такую нагрузку и большее количество знаний получите», — пошутил Владимир Путин.

Говоря серьезно, президент признал, что и сам считает это проблемой.

«Она заключается в том, что часто нагрузка на детей, на школьников несоизмерима с тем, что прописывается, или должно прописываться, специалистами в области детской психологии», — сказал Путин и подчеркнул, что нужно обязательно посмотреть на проблему с этой стороны.

Президент России Владимир Путин 14 апреля общается с россиянами в прямом эфире в рамках ежегодной телепередачи «Прямая линия».

Впервые такой формат общения граждан с Владимиром Путиным был опробован в 2001 году, и стал традиционным. В 2015 году продолжительность «прямой линии» составила 3 часа 58 минут. Президент успел ответить на 74 вопроса зрителей, а затем пообщался с журналистами.