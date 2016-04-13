Вильнюс, 13 апреля, 2016, 18:50 — ИА Регнум. В Европейском союзе 14 апреля начнётся рассмотрение новой «Глобальной стратегии внешней политики и политики безопасности ЕС». Перед отъездом в Братиславу, где пройдут дискуссии о новой стратегии, в Сейме Литвы сегодня, 13 апреля, были оглашены приоритеты Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

«Мнение и предложения Литвы при подготовке новой Глобальной стратегии внешней политики и политики безопасности ЕС должны быть приняты во внимание. Безопасность людей, благополучие, мир, демократия должны быть обеспечены, ценности и основные интересы ЕС должны быть защищены», — такую позицию Европейскому совету выразили Комитеты Сейма Литвы по иностранным делам и по национальной безопасности и обороне в представленном мнении Литвы о будущей Глобальной стратегии внешней политики и политики безопасности ЕС.

«Политика ЕС должен быть не только «реагирующей», но и «активно действующей». В глобальной стратегии должны быть четко названы военные и невоенные угрозы и вызовы, установлен конечный список приоритетов», — сказал на организованной пресс-конференции председатель Комитета Сейма по иностранным делам Бенедиктас Юодка.

В представленном мнении Литвы утверждается, что в Глобальной стратегии должна быть определена активная политика Восточного партнерства ЕС. «Поддержка ассоциированным партнерам ЕС — Грузии, Молдавии, Украине — должна быть усилена. Россия не может иметь право вето при решении различный аспектов отношений ЕС со странами Восточного партнерства, а характер отношений ЕС с Восточными соседями не может предопределяться принципом «в первую очередь Россия», — сказал Юодка.

По оценке социал-демократа, Литва высказывается в пользу сотрудничества, основанного на ценностях западного демократического общества, нормах и принципах международного права. При решении вопросов отношений с Россией «жизненно важно поддерживать и укреплять солидарность ЕС, говорить в один голос, а также увеличивать устойчивость к различным применяемым Россией мерам воздействия — политическим, энергетическим, экономическим, информационным и так далее».

«ЕС и НАТО должны развивать практическое сотрудничество в области гибридных угроз, информационной безопасности, стратегической коммуникации и в других областях. Методика войны через посредников, использованная Россией на востоке Украины, вызывает опасения по поводу возможного повторения такого сценария и в Балтийском регионе. В глобальной стратегии должны подчеркиваться обязательства общей обороны и в ответ на гибридные угрозы, а также необходимо точно определить возникающие со стороны России и конвенционные, и неконвенционные угрозы», — убежден председатель комитета.

Вопросы ядерной безопасности, по словам члена Сейма, должны стать интегральной частью внешней энергетической политики ЕС, а энергетическую независимость ЕС от России следует трактовать как одну из главных стратегических задач общей политики энергетической безопасности ЕС.

Среди приоритетов Глобальной стратегии названы информационная безопасность и стратегическая коммуникация. «Каналы стратегической коммуникации ЕС должны быть направлены не только на предоставление объективной информации жителям государств Восточного партнерства, увеличение видимости ЕС и распространение демократических ценностей, но и на устойчивость обществ государств-членов ЕС к любой вводящей в заблуждение и сеющей раздор пропаганде и дезинформации», — сказал Юодка, представляя мнение комитетов Сейма.

Последняя Европейская стратегия безопасности была принята в 2003 году. Через 13 лет, в июне 2016 года, Европейский Совет представит новую, обсужденную с членами ЕС, Глобальную стратегию внешней политики и политики безопасности ЕС, которая станет ориентиром развития внешней политики.