Рамалла , 13 апреля, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Палестинский премьер-министр Рами Хамдалла просит международных доноров «выполнить свои обещания» о помощи в восстановлении сектора Газа, передает ABC News.

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По его словам, только одна треть из обещанных в 2014 г. $3,5 млрд дошла до властей Газы. В ближайшие дни в Брюсселе состоится заседание представителей стран, оказывающих гуманитарную помощь Палестине.

В ходе 50-дневной войны летом 2014 г. были уничтожены множество боевиков в секторе Газа. Погибли около 2000 палестинцев, в том числе мирных жителей. Израиль потерял 66 солдат и 7 гражданских лиц.

Хамдалла отмечает, что в ходе бомбовых ударов были разрушены или повреждены тысячи домов, и 75 тысяч палестинцев остались без крыши над головой.