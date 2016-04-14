Москва, 14 апреля, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос петербургской школьницы о том, заставляли ли его в детстве есть кашу.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Меня не заставляли делать то, чего я не хочу. Что касается каш, то я их с удовольствием ем каждый день, по утрам. И сегодня тоже», — сказал Путин.

Он добавил, что его отношение к этому блюду поменялось с возрастом. «Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу», — с улыбкой добавил президент под аплодисменты собравшихся в студии.

14 апреля 2016 года «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным проходит уже в 14-й раз. В этот раз в числе наиболее интересующих россиян тем — вопросы жилья и сферы ЖКХ, проблемы внутренней политики, защиты прав и свобод граждан России.

В предыдущие годы больше всего вопросов от россиян поступило в 2015-м — 3,25 млн.