Москва, 14 апреля, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Сегодня аппарат искусственной вентиляции лёгких может быть размещён дома у больного в условиях прохождения соответствующей подготовки родственниками пострадавшего, и в этом плане нет нормативных ограничений. Об этом 14 апреля в ходе «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Вопрос связан с бюджетным финансированием. В стационарах есть препараты искусственной вентиляции лёгких, но часто людям, которые пользуются этими препаратами, тяжело жить в палатах. Не хочется говорить, но всё же: раньше и этого не было в стационарах. Но по мере роста федерального бюджета Минздрав будет решать эту задачу. Верно было сказано — нет хотя бы нормативных ограничений: этот аппарат может быть размещён на дому», — сказал Путин.

Он назвал «чувствительной темой» вопрос пребывания родственников больного в палате реанимации: «Закон не запрещает находиться родственникам в реанимации. Но руководители лечебных заведений чаще всего не разрешают. Понятно почему: это не индивидуальные палаты, а рядом тоже нуждаются люди, и если нарушается их покой, то администрация принимает соответствующее ограничение. Но постановка вопроса мне понятна».

Путин пообещал «обязательно поговорить» на этот счёт с главой Минздрава Вероникой Скворцовой и продумать, «как можно хотя бы методически провести соответствующую работу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Прямая линия» с Владимиром Путиным проходит сегодня, 14 апреля. В прямом эфире президент страны отвечает на вопросы жителей страны, которые поступили через Call-центр, интернет, социальные сети. Как показали предыдущие годы, в первую очередь жителей беспокоят вопросы социально-экономического характера и ЖКХ.

Нынешняя «Прямая линия» — 14-я по счету. В 2015 году президент страны отвечал на вопросы почти 4 часа, тогда посмотрели прямую линию более 8 млн человек. В прошлом году был побит рекорд по числу поступивших вопросов — свыше 3 млн.