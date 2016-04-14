Москва, 14 апреля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Владимир Путин заявил, что в его личной жизни всё в порядке, так же, как и у его бывшей супруги Людмилы Путиной. Так он ответил на вопрос жительницы Гатчины о том, когда президент вновь сможет представить стране «первую леди».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Недавно в газете написали, что Людмила Александровна вышла замуж. А когда вы представите нам первую леди нашей страны?» — спросила участница «Прямой линии с Владимиром Путиным».

«Мы с Людмилой Александровной иногда видимся. Не часто, но встречаемся. У нас очень добрые отношения — может быть, даже лучше, чем раньше, — сказал Владимир Путин, говоря о своей бывшей супруге. — Она своей жизнью довольна, у нее всё хорошо. Я тоже доволен, у меня всё хорошо».

Президент высказал сомнение в том, надо ли выдвигать на первый план обстоятельства личной жизни политиков. «Как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть», — усмехнулся Путин.

Он признал, что уже смирился с такого рода вопросами, но отметил, что не считает их первостепенно важными.

«Люди нас выбирают, чтобы мы работали», — подчеркнул президент.

Напомним, 14 апреля 2016 года президент России отвечает на вопросы россиян в рамках ежегодной «прямой линии».

Впервые «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась в 2001 году. Не прерывалась традиция общения Путина с гражданами и тогда, когда он занимал пост главы правительства.

В 2015 году глава государства в прямом эфире ответил на 74 вопроса. Продолжительность программы составила 3 часа 57 минут. Всего президенту поступило тогда более трёх миллионов вопросов.