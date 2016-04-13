Иваново, 13 апреля, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Ивановская область и Сбербанк России укрепили деловые отношения соглашением о сотрудничестве. Подписи под документом 13 апреля поставили губернатор региона Павел Коньков и исполняющий обязанности председателя Северного банка Сбербанка России Михаил Васятин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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В ведомстве уточнили, что соглашение определяет основы сотрудничества сторон по различным направлениям. В их числе взаимодействие в реализации инвестиционных проектов с целью увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики Ивановской области. Документ также предусматривает поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе, совместную работу в реализации программ развития инфраструктуры региона и другие совместные проекты.

По информации пресс-службы, Сбербанк является ведущим кредитным учреждением в Ивановской области, участвует в различных социально-экономических проектах и кредитует промышленные предприятия.

Как прокомментировал губернатор региона Павел Коньков, подписанный документ — дорожная карта, позволяющая с одной стороны кредитному учреждению планировать свои ресурсы, с другой — правительству региона проводить более эффективную финансово-экономическую, бюджетную политику, работать над обеспечением финансовой устойчивости предприятий региона.